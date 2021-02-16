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Jaguar будет выпускать только электрические автомобили к 2025 году

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:04

Автомобильный бренд Jaguar будет выпускать к 2025 году только электрические модели машин. Об этом компания Jaguar Land Rover сообщила на своем сайте.

Производитель рассказал, что намерен снизить углеродный след от своих автомобилей до нуля к 2039 году. Для этого компания полностью переосмыслит премиальный бренд Jaguar и начнет продавать больше электромобилей под брендом Land Rover.

В ближайшие пять лет в линейке Land Rover появится шесть экологичных вариантов машин, первая такая модель будет выпущена в 2024 году. К 2030 году все автомобили Jaguar и 60% новых Land Rover смогут быть безопасными для окружающей среды.

Jaguar Land Rover пообещал вкладывать около 2,5 млрд фунтов стерлингов ежегодно в технологии электрификации и data-ориентированные технологии.

Ранее о разработке собственного электромобиля заявили компании Alibaba и КамАЗ. Honda также планирует сосредоточиться на выпуске электрокаров. «Афиша Daily» писала, зачем весь мир переходит на электромобили, и рассказывала, каким будет транспорт будущего.

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