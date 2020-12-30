Honda объявила о прекращении поставок автомобилей в Россию

Российская дочерняя компания японского автоконцерна Honda объявила о прекращении поставок новых автомобилей официальным дилерам на российском рынке в течение 2022 года. Об этом со ссылкой на заявление компании пишет «Говорит Москва».

«Решение продиктовано стратегией развития автомобильного бизнеса Honda Motor, направленной на реструктуризацию операций в условиях продолжающихся изменений в мировой автомобильной промышленности», — объяснили в компании.

Honda, по информации СМИ, к 2025 году планирует полностью сосредоточиться на выпуске электромобилей и не видит перспектив для этого сегмента на российском рынке.

При этом компания рассчитывает сохранить продажи мотоциклов и силовой техники в России, а также продолжить послепродажное обслуживание автомобилей.