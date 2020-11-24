Первый российский серийный электромобиль «Кама-1» выйдет на рынок в 2021 году

Первый в России серийный электромобиль «Кама-1» должен выйти на рынок в 2021 году. Об этом сообщается на сайте Центра компетенций Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, спроектировавшего машину.

«Мы разработали полноценный легковой автомобиль, компактный кроссовер длиной 3,4 метра, шириной 1,7 метра. <…> В базовой комплектации поставлена батарея на 33 кВт в час, которая на полном заряде в режиме езды на трассе позволит преодолеть до 300 километров», — поделился заместитель руководителя Центра НТИ СПбПУ Олег Клявин.

Испытания электрокара должны завершиться к началу декабря. Цена автомобиля составит порядка 1 млн рублей. Производители рассчитывают продавать около 20 тыс. машин в год.