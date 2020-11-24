Первый российский серийный электромобиль «Кама-1» выйдет на рынок в 2021 году

Первый в России серийный электромобиль «Кама-1» должен выйти на рынок в 2021 году. Об этом сообщается на сайте Центра компетенций Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, спроектировавшего машину.
«Мы разработали полноценный легковой автомобиль, компактный кроссовер длиной 3,4 метра, шириной 1,7 метра. <…> В базовой комплектации поставлена батарея на 33 кВт в час, которая на полном заряде в режиме езды на трассе позволит преодолеть до 300 километров», — поделился заместитель руководителя Центра НТИ СПбПУ Олег Клявин.
Испытания электрокара должны завершиться к началу декабря. Цена автомобиля составит порядка 1 млн рублей. Производители рассчитывают продавать около 20 тыс. машин в год.
«Кама-1» — городской смарт-кроссовер эконом-класса, который может проехать более 250 километров без подзарядки. Как уточняется на сайте СПбПУ, он разгоняется до 150 километров в час и выдерживает мороз до –50 градусов. Автомобиль рассчитан на четырех пассажиров.
По словам Клявина, в электромобиле преобладают комплектующие отечественного производства. Ориентирована машина на массовый рынок — от индивидуальных потребителей до каршеринга и доставки.
Индустриальным партнером проекта выступает «Камаз». Передача компании предсерийного образца «Кама-1» должна пройти в рамках форума «Вузпромэкспо-2020» с 10 по 11 декабря в Москве.