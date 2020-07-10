Мир принял важность угрозы глобального потепления и стремится снизить нагрузку на окружающую среду. В то же время продолжает расти городское население, а вместе с ним и парки машин, и выбросы от них. Но не стоит переживать — ставка на электромобили доказывает свою эффективность.

партнерский материал партнерский материал

О какой проблеме идет речь? К 2050 году численность планеты превысит 9,7 млрд человек, подсчитали в ООН. Причем прирост будет происходить за счет городских жителей — уже через десять лет их будет 60%, а к 2050 году — около 68%. Приток жителей в агломерации не только создает дополнительную нагрузку на инфраструктуру, но и увеличивает объемы потребления. Соответственно, растет количество как выбросов от производств и автомобилей, так и отходов. Поэтому в последние годы сохранению качества жизни и экологической политике уделяется все больше внимания по всему миру. Доля транспорта в общем объеме выбросов при этом растет за счет роста парков автомобилей, а также на фоне масштабной модернизации производств, которая началась гораздо раньше. Если в 2013 году в России на передвижные источники выбросов приходилось 39,5% от всего их объема, то к 2018 году — 47,2% . Cдерживание этой нагрузки на окружающую среду может быть достигнуто за счет распространения более экологичных видов транспорта — например электромобилей.

© Porsche

Как происходит переход? На сегодня уже 17 стран объявили о планах по стопроцентному снижению выбросов от транспортных средств или поэтапном отказе от машин с двигателем внутреннего сгорания к 2050 году. В декабре 2019-го Франция первой из стран ввела это в законодательство со сроком до 2040 года. К 2022 году парк электрифицированных автомобилей в стране должен достигнуть 1 млн штук, из которых 600 тыс. машин будут чистыми электромобилями. В 2019 году из запланированных 100 тыс. электрифицированных легковых автомобилей и легких грузовиков на дороги вышло 69,5 тыс. таких машин. Разницу планируется наверстать. Среди инструментов стимулирования перехода на электромобили — помимо традиционных льгот и субсидий — популярно создание зон с низким или нулевым уровнем выбросов. Впервые они использовались в городах Швеции еще в 1990-х годах, а затем начали распространяться по Европе. Это не просто стимулирует к покупке такой машины «здесь и сейчас», но и влияет на стоимость перепродажи традиционных автомобилей и электромобилей далеко за пределами этих зон . В Москве также есть определенные требования экологической безопасности: в пределах Третьего транспортного кольца запрещен въезд грузовиков, соответствующих по экологическим характеристикам требованиям ниже экологического класса «Евро-3», в пределах от ТТК до МКАД и по МКАД — ниже экологического класса «Евро-2».

© Porsche

Почему электромобили? Традиционные автомобили год от года становятся более экологичными, но есть некий предел. Тогда как электромобили даже с учетом начальной стадии развития рынка уже оказывают более низкое влияние на окружающую среду. Ученые из университетов Эксетера, Неймегена и Кембриджа пришли к выводу, что в 95% рассмотренных регионов мира электродвигатели оказывают положительный эффект на экологию. В другие 5% входят страны, где электричество вырабатывается в основном за счет сжигания угля. По их подсчетам, если к 2050 году половина машин в мире будут электрическими, это сократит глобальные выбросы CO2 на 1,5 гигатонны в год. По оценкам Министерства охраны окружающей среды Германии, уже сейчас машины на электротяге на 16% чище, чем дизельные, и на 27% — чем бензиновые. А к 2025 году за счет увеличения эффективности производства и электрогенерации разрыв станет еще больше, и средний объем выбросов от бензиновой машины за всю эксплуатацию будет составлять 168 грамм СО2 на километр пути, дизельной — 148 грамм, а на электрической тяге — 101 грамм.

© Porsche

Они полностью безопасны для экологии? Электромобили на сегодня — лучшее решение для окружающей среды. Не только за счет изначально более низкого уровня выбросов по сравнению с бензиновыми аналогами при езде, но и благодаря возможности улучшить производство и электрогенерацию. В масштабе всего энергетического сектора в 2019 году выбросы углекислого газа не увеличились за счет резкого снижения выбросов в развитых странах в результате более активного использования возобновляемых источников энергии, природного газа и атомной энергии для электрогенерации. Если говорить об инициативах автопроизводителей, то, например, производство полностью электрического спорткара Taycan на головном заводе Porsche в районе Цуффенхаузен идет с нулевым уровнем выбросов углекислого газа . Дело в том, что с 2020 года компания полностью перевела площадку на экологически чистую энергию: здания отличаются высоким уровнем энергоэффективности, а электричество вырабатывается из возобновляемых источников. Тепло производится компанией также на собственных теплоэлектростанциях, работающих на биогазе. Это топливо из побочных продуктов и отходов. При этом концерн продолжает организовывать свои производства на основе принципов сохранения природных ресурсов, исходя из учета местных условий и типичного ландшафта для местонахождения всех собственных объектов.

Головной завод Porsche © Porsche