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Илон Маск поднял стоимость мемной криптовалюты Dogecoin на 50% благодаря паре твитов

Виктория Шанина
Сегодня в 16:25

Основатель Tesla и SpaсeX Илон Маск несколько раз пошутил о криптовалюте Dogecoin в твиттере, и ее цена тут же начала активно расти. За последнюю неделю стоимость поднялась уже на 563%.

Сперва Маск опубликовал фото ракеты Falcon 9 на фоне Луны и написал, что это Doge — пес из мемов про накачанного и маленького сиба-ину. Твит стал отсылкой к стремлению обладателей Dogecoin «отправить в космос» криптовалюту, чтобы ее стоимость достигла одного доллара.

В первые 15 минут стоимость Dogecoin, названного в честь собаки, выросла на 19%, а за полчаса — на 76%. Всего за сутки его цена увеличилась на 51% и составила 0,05 доллара за токен.

Осознав свой триумф, предприниматель опубликовал кадр из мультфильма «Король Лев», на котором вместо Симбы изображен Доге, а на руках его держит не мандрил Рафики, а сам Илон Маск. Он подписал: «Не за что» — а позже назвал Dogecoin народной валютой.

К триумфальному взлету Dogecoin приложили руку участники форума SatoshiStreetBets на Reddit — криптовалютного аналога сабреддита WallStreetBets. Они начали массово скупать мемные токены, подняв Dogecoin в топ-15 криптовалют по рыночной капитализации.

В начале января пользователи WallStreetBets стали скупать активы, которые признали недооцененными. Благодаря им в несколько раз выросли акции сети магазинов GameStop, которая близилась к банкротству.

В феврале юзеры призвали вкладываться в серебро и также поспособствовали взлету котировок. В ходе торгов в США стоимость фьючерсов на серебро выросла на 11% — до 30 долларов за унцию. Это максимум с 2013 года. Участники WallStreetBets заявили, что рынком серебра манипулируют крупные финансовые компании и рост цен на этот актив может нанести им урон.

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