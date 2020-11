Американский телеканал HBO снимет сериал по мотивам игры «The Last of Us», сообщил The Verge.

Над шоу будут работать сценарист Нил Дракманн и продюсеры сериала «Чернобыль» Крэйг Мэйзин и Кэролин Штраусс. Судя по официальному синопсису, экранизация «The Last of Us» расскажет о событиях из первой части игры.

«История происходит через двадцать лет после того, как современная цивилизация была уничтожена. Закаленный выживший по имени Джоэл нанят, чтобы тайно вывезти 14-летнюю Элли из репрессивной карантинной зоны», — сообщает синопсис.

Героям сериала предстоит пересечь США и стать командой, чтобы выжить. Других деталей о проекте пока не сообщается. Известно, что производство шоу находится на ранней стадии — дата выхода и актеры на ключевые роли пока не выбраны.

The Last of Us (одна из главных игр третьего и четвертого поколения игровой консоли Sony PlayStation) вышла в 2013 году на PlayStation 3 и через год — на PlayStation 4 в виде расширенного переиздания. Игру очень высоко оценили критики и геймеры, а специализированные издания называли ее тогда «игрой года», ради нее люди покупали приставки.

В июне 2020 года вышла вторая часть игры The Last of Us Part II. Обозреватель «Афиши Daily» Эдуард Голубев рассказал, как продолжение ломает все ожидания и почему заставляет чувствовать себя плохо.