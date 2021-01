Экранизацию The Last of Us может снять оператор «Дылды» Ксения Середа

Шоураннер Крейг Мэйзин планирует взять оператора «Дылды» Ксению Середу для съемок пилотного выпуска сериала «Последние из нас» по мотивам игры The Last of Us. Середа присоединится к съемочной группе с вероятностью в 99%, сказал Мэйзин в своем еженедельном подкасте Scriptnotes.

Свой выбор сценарист обосновал тем, что ему очень понравилась «Дылда». Мэйзин назвал картину великолепным душераздирающим фильмом, а режиссера Кантемира Балагова — «фантастическим и суперталантливым парнем».

Ранее стало известно, что Балагов снимет пилотный эпизод «Последних из нас». В инстаграме режиссер поделился: «Я большой фанат The Last of Us и никогда не забуду, как эта игра открыла во мне что‑то новое, показала то, чего я раньше в себе не видел».