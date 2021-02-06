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Рэпера Славу КПСС задержали из‑за лозунгов во время протеста 2 февраля 20:34
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Рэпера Славу КПСС задержали из‑за лозунгов во время протеста 2 февраля

Виктория Шанина
Сегодня в 20:34

Рэпер Слава КПСС написал в твиттере, что его везут в отделение полиции за участие в митинге. Исполнитель Андрей Замай, утверждает, что его друга задержали из‑за видео, в котором Слава выкраивает лозунги.

В ролике Вячеслав Машнов (настоящее имя рэпера) идет по Невскому проспекту во время протестной акции 2 февраля. В нем слышны фразы «Долой испанскую инквизицию» и «Лизай, а не кусай, клитор — нежная штучка».

Машнова отвезли в 78 отдел полиции Петербурга. Там правоохранительные органы планируют составить протокол за мелкое хулиганство. «Якобы одна из речевок была матная», — сказал Замай. Максимальное наказание, которое грозит рэперу — 15 суток.

23 и 31 января, а также 2 февраля по всей России прошли несанкционированные акции протеста в поддержку Алексея Навального. Последние стихийные митинги начались после того, как суд по требованию ФСИН заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

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