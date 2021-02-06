Рэпера Славу КПСС задержали из‑за лозунгов во время протеста 2 февраля

Рэпер Слава КПСС написал в твиттере, что его везут в отделение полиции за участие в митинге. Исполнитель Андрей Замай, утверждает, что его друга задержали из‑за видео, в котором Слава выкраивает лозунги.

В ролике Вячеслав Машнов (настоящее имя рэпера) идет по Невскому проспекту во время протестной акции 2 февраля. В нем слышны фразы «Долой испанскую инквизицию» и «Лизай, а не кусай, клитор — нежная штучка».