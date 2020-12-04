Ведущий кинокритик NYT включила две картины российских режиссеров в топ-10 лучших фильмов года

Ведущие кинокритики The New York Times Манола Даргис и Энтони Оливер Скотт выбрали по десять на их взгляд лучших картин 2020 года. В список Даргис Попали сразу две ленты российских режиссеров — документальная «Гунда» Виктора Косаковского и драма «Дылда» Кантемира Балагова.
«Гунда» следит за жизнью свиноматки — от рождения в хлеву до попадания на тарелку. Критик назвала картину «изысканно красивым взглядом на животный мир с нуля». Подробнее о фильме можно прочитать здесь.
Удостоенная множества наград «Дылда» рассказывает о двух подругах, вернувшихся с фронта в послевоенный Ленинград. Даргис охарактеризовала ленту как «трагическую, болезненную и великолепно поставленную драму», а Балагова — как «большой талант», который разбивает зрительские сердца.