Ведущий кинокритик NYT включила две картины российских режиссеров в топ-10 лучших фильмов года

Ведущие кинокритики The New York Times Манола Даргис и Энтони Оливер Скотт выбрали по десять на их взгляд лучших картин 2020 года. В список Даргис Попали сразу две ленты российских режиссеров — документальная «Гунда» Виктора Косаковского и драма «Дылда» Кантемира Балагова.

«Гунда» следит за жизнью свиноматки — от рождения в хлеву до попадания на тарелку. Критик назвала картину «изысканно красивым взглядом на животный мир с нуля». Подробнее о фильме можно прочитать здесь.