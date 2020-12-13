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Европейская киноакадемия вручила главный приз фильму «Еще по одной»

Константин Зорниченко
Сегодня в 16:58

Европейская киноакадемия назвала победителей своей ежегодной премии. Об этом сообщает Variety.

Главный приз получила трагикомедия «Еще по одной» Томаса Винтерберга с Мадсом Миккельсеном в главной роли. Картина рассказывает о четырех друзьях, которые работают учителями старших классов. Они проверяют теорию о том, что человек с рождения страдает от нехватки алкоголя в крови, а их жизнь и работа станут лучше, если они будут постоянно поддерживать один и тот же уровень алкоголя — 0,5 промилле. Поначалу их эксперимент кажется удачным, но затем выходит из‑под контроля.

Среди победителей отметилась Паула Бер, которую назвали лучшей актрисой («Ундина»). Ранее за роль в «Ундине» она удостоилась статуэтки на Берлинском кинофестивале. Испанский триллер «Платформа», оказавшийся самым популярным иностранным фильмом года на Netflix, отметили за визуальные эффекты.

Список лауреатов основных номинаций:

Лучший европейский фильм

«Еще по одной»

Лучшая европейская документалка

«Коллектив»

Лучший европейский анимационный фильм

«Йозеп»

Лучший европейский режиссер

Томас Винтерберг, «Еще по одной»

Лучший европейский сценарист

Томас Винтерберг и Тобиас Линдхольм, «Еще по одной»

Лучший европейский актер

Мадс Миккельсен, «Еще по одной»

Лучшая европейская актриса

Паула Бир, «Ундина»

В списке номинатов присутствовали три российских фильма: «Гунда» Виктора Косаковского в категории «Лучший европейский документальный фильм», «Нос, или Заговор «не таких» Андрея Хржановского в категории «Лучший анимационный фильм» и актриса Наташа Бережная за работу в фильме «Дау. Наташа» Ильи Хржановского.

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