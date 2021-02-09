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В России предложили обязать иностранные соцсети регистрироваться в качестве юрлиц

Валерия Корниенко
Сегодня в 8:57

Лига безопасного интернета призвала законодательно обязать иностранные соцсети регистрироваться в качестве юридических лиц в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора лиги, члена Общественной палаты РФ Екатерину Мизулину.

«Мы призываем законодательно обязать иностранные IT-платформы создать юридические лица на территории России, чтобы они открыто работали в нашей стране, платили налоги и соблюдали требования закона», — заявила она.

Автор инициативы — председатель попечительского совета Национального центра помощи детям Елена Мильская. Она уже направила свое предложение спикеру Госдумы и председателю Совета Федерации.

Мизулина отметила, что в начале января крупнейшие соцсети оперативно сняли публикации с призывами к массовым беспорядкам в США. Однако аналогичные посты, связанные с протестами в России, по ее словам, «получили колоссальный размах и совершенно не модерировались администраторами соцсетей и мессенджеров».

«Это говорит о неких двойных стандартах со стороны IT-гигантов», — заявила она.

По данным ТАСС, сейчас Facebook, TikTok, Twitter, Google и YouTube не имеют юрлиц в России.

23 и 31 января по всей России прошли митинги в поддержку Алексея Навального, задержанного после прилета из Берлина по требованию ФСИН. Ведомство обвинило оппозиционера в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и потребовало заменить ему условный срок на реальный. 2 февраля Мосгорсуд удовлетворил иск ФСИН — Навальный должен будет провести в колонии 2 года и 8 месяцев.

Перед акцией 23 января Роскомнадзор потребовал от Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok и «ВКонтакте» удалить призывы к участию в ней. Соцсети заблокировали часть таких материалов, но не все. РКН заявил о 170 оставшихся публикациях с призывами и пригрозил соцсетям штрафами от 800 тыс. до 4 млн рублей.

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