Генпрокуратура потребовала заблокировать сайты с призывами к акциям в поддержку Навального

Генеральная прокуратура России потребовала у Роскомнадзора ограничить доступ к сайтам, которые призывают выходить 23 января на акции в поддержку Алексея Навального. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Внесены требования в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций об ограничении доступа к противоправной информации. Лицам, призывающим к незаконным действиям, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские ориентированы на предупредительные меры, но при наличии оснований будут привлекать виновных лиц к административной ответственности.

Накануне Роскомнадзор потребовал от TikTok и «ВКонтакте» удалять материалы, призывающие несовершеннолетних к участию в «противозаконных массовых мероприятиях». Подростки в соцетях начали рассказывать о своих планах пойти на митинг в поддержку Навального.

Алексей Навальный и его сторонники анонсировали 23 января митинги в поддержку арестованного политика. Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, сразу после его прилета из Берлина, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления химическим оружием.

29 января пройдет заседание, на котором рассмотрят вопрос о замене Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Если политика признают виновным в уклонении от контроля ФСИН, он получит 3,5 года лишения свободы за вычетом 10 месяцев, которые уже отбыл под домашним арестом.