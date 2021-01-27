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Instagram, TikTok и другие соцсети оштрафуют за призывы к подросткам идти на незаконные акции

Валерия Корниенко
Сегодня в 18:36

Роскомнадзор оштрафует соцсети TikTok, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram и видеохостинг YouTube за то, что они не удалили все публикации с призывами к подросткам идти на акции протеста. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В сообщении говорится, что платформы не исполнили требования властей по поводу «призывов к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных митингах 23 января». В общей сложности они, несмотря на требования, не удалили 170 таких публикаций.

Штрафы выпишут по закону, который за нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации предусматривает штраф от 800 тыс. до 4 млн рублей. Если юрлицо повторно нарушит правила, размер штрафа могут увеличить до одной десятой годовой выручки.

21 января Роскомнадзор сообщил, что начал вызывать соцсети для составления протоколов об административных правонарушениях за распространение призывов к несовершеннолетним идти на незаконные акции.

Это случилось после того, как сторонники Алексея Навального призвали участвовать в митингах в его поддержку, которые прошли по всей России 23 января. Самого оппозиционера задержали 17 января в аэропорту Шереметьево сразу после его прилета из Берлина, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления химическим оружием. На следующий день политика арестовали на 30 суток, обвинив в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше».

29 января пройдет заседание, на котором рассмотрят вопрос о замене Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Если политика признают виновным в уклонении от контроля ФСИН, он получит 3,5 года лишения свободы за вычетом 10 месяцев, которые уже отбыл под домашним арестом.

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