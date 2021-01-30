Аркадий Ротенберг заявил, что «дворец Путина» на самом деле принадлежит ему

Дом на мысе Идокопас, известный как «дворец Путина», принадлежит Аркадию Ротенбергу. Об этом бизнесмен рассказал телеграм-каналу Mash.

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России иноагентом) утверждал утверждал, что домом в Геленджике владеет президент России Владимир Путин. Mash опубликовал видео с прогулкой по территории «дворца», в котором Ротенберг опроверг эту информацию.

«Теперь это будет уже не секрет — я являюсь бенефициаром. Там достаточно такой сложный был объект, было много кредиторов, и мне удалось стать бенефициаром. Это находка, место шикарное», — рассказал предприниматель.

Ранее Mash показал видеорепортаж о том, как выглядит дом изнутри. В ролике утверждается, что у здания почти полностью завершена работа над фасадом, но внутри стройка находится на начальном этапе.

Владимир Путин сказал, что члены ФБК «решили промыть мозги наших граждан». По словам политика, ни ему, ни его родственникам указанный в расследовании дом не принадлежит.