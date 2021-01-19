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Алексей Навальный выпустил двухчасовое расследование про «дворец Путина»

Семён Гудошников
Сегодня в 16:58

На ютьюб-канале Алексея Навального вышло двухчасовое расследование про дворец на Черном море, который предположительно принадлежит президенту России Владимиру Путину. Видео под названием «Дворец для Путина. История самой большой взятки» Навальный записал еще до приезда в Россию, но решил его выпустить сразу после.

«Сегодня вы увидите то, что считается невозможным увидеть вблизи. Вместе с нами зайдете туда, куда никого не пускают. Мы попадем в гости к Путину. Своими глазами убедимся в том, что этот человек в своей тяге к роскоши, к богатству спятил совершенно. Узнаем, чьими деньгами и как финансируется эта роскошь. И как в течение последних 15 лет дается самая большая взятка в истории и строится самый дорогой в мире дворец», — говорится в описании к ролику.

Согласно документам, которые приводит ФБК, дворец на Черном море — самый большой частный дом в России, его площадь составляет 17,7 тыс. квадратных метров. А размер прилегающих владений сравним с территорией 39 княжеств Монако.

На прилегающей земле построен ледовый дворец, церковь, чайный домик площадью 2500 квадратных метров и подземный тоннель с выходом к морю. Рядом с особняком расположены виноградники, шато и устричная ферма.

По подсчетам команды Навального, на дворец было потрачено 100 млрд рублей. Полный текст расследования со всеми документами можно найти здесь.

Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, сразу после его прилета из Берлина, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления химическим оружием. На следующий день политика арестовали на 30 суток, обвинив в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше».

29 января пройдет заседание, на котором рассмотрят вопрос о замене Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Если политика признают виновным в уклонении от контроля ФСИН, он получит 3,5 года лишения свободы за вычетом 10 месяцев, которые уже отбыл под домашним арестом.

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