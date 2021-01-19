Алексей Навальный выпустил двухчасовое расследование про «дворец Путина»

«Сегодня вы увидите то, что считается невозможным увидеть вблизи. Вместе с нами зайдете туда, куда никого не пускают. Мы попадем в гости к Путину. Своими глазами убедимся в том, что этот человек в своей тяге к роскоши, к богатству спятил совершенно. Узнаем, чьими деньгами и как финансируется эта роскошь. И как в течение последних 15 лет дается самая большая взятка в истории и строится самый дорогой в мире дворец», — говорится в описании к ролику.

На ютьюб-канале Алексея Навального вышло двухчасовое расследование про дворец на Черном море, который предположительно принадлежит президенту России Владимиру Путину . Видео под названием «Дворец для Путина. История самой большой взятки» Навальный записал еще до приезда в Россию, но решил его выпустить сразу после.

Согласно документам, которые приводит ФБК, дворец на Черном море — самый большой частный дом в России, его площадь составляет 17,7 тыс. квадратных метров. А размер прилегающих владений сравним с территорией 39 княжеств Монако.

На прилегающей земле построен ледовый дворец, церковь, чайный домик площадью 2500 квадратных метров и подземный тоннель с выходом к морю. Рядом с особняком расположены виноградники, шато и устричная ферма.

По подсчетам команды Навального, на дворец было потрачено 100 млрд рублей. Полный текст расследования со всеми документами можно найти здесь.

Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, сразу после его прилета из Берлина, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления химическим оружием. На следующий день политика арестовали на 30 суток, обвинив в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше».

29 января пройдет заседание, на котором рассмотрят вопрос о замене Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Если политика признают виновным в уклонении от контроля ФСИН, он получит 3,5 года лишения свободы за вычетом 10 месяцев, которые уже отбыл под домашним арестом.