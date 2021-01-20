Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал деятельность ФБК лохотроном. По его мнению, главная цель расследований фонда — сбор денег. Слова пресс-секретаря передает «Дождь».

«В конце этого материала (расследования о „дворце Путина“. — Прим. ред.) указаны номера счетов. С просьбой туда перечислять деньги. Мне кажется, это главная задача подобных материалов. Подобных псевдорасследований. Это и есть главный лохотрон. Мы предупреждаем граждан, с учетом такого количества просмотров, — подумайте, перед тем как переводить деньги таким жуликам. Подумайте десять раз», — заявил Песков.

Расследование о «дворце Путина» под Геленджиком пресс-секретарь президента назвал чушью и компиляцией. По его словам, информационные атаки на главу государства готовятся заранее и будут продолжаться дальше.

«Вся собственность президента России декларируется им ежегодно и изложена в публикуемой так же ежегодно декларации», — утверждает он.

Накануне ФБК опубликовал расследование, в котором говорится, что на Черном море для президента построен дворец площадью 17,7 тыс. квадратных метров — это самый большой частный дом в России. А площадь владений рядом с Геленджиком, которые, по словам Навального, принадлежат Путину, сравнима с территорией 39 княжеств Монако — это далеко не только дворец, но и виноградники, винодельни, устричные фермы и шато.

В течение суток после публикации ФБК получил пожертвования почти на 5 млн рублей.