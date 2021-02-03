Съемки «Фантастических тварей-3» приостановили из‑за вспышки коронавируса в съемочной группе

Съемки третьей части франшизы «Фантастические твари» в британском городе Ливсдене приостановили из‑за того, что члены съемочной группы проекта заболели коронавирусом. Об этом сообщил Daily Mail.

Кто именно заразился COVID-19, не разглашается, однако источник издания предполагает, что среди заболевших оказался один из ключевых актеров фильма. У него и его коллег, вероятно, южноафриканский штамм коронавируса.

В сентябре у специалиста по диалектам, работающего на площадке, уже обнаруживали COVID-19, однако съемочный процесс тогда останавливать не стали. «Производство прекращается только в том случае, если кто‑то не может быть снят», — отмечает инсайдер.

Когда команда фильма сможет вернуться к работе, пока неизвестно. Участник проекта, у которого диагностировали COVID-19, сейчас находится в изоляции. По заверениям Warner Bros., съемки продолжатся, когда киностудия будет уверена в их соответствии правилам безопасности.

В третьей части франшизы «Фантастические твари» снимется российский актер Александр Кузнецов. Ради съемок он отказался от участия в спектакле Александра Молочникова. Какого персонажа он исполнит, еще неизвестно.

Кроме того, в новом фильме зрители впервые увидят Мадса Миккельсена. Он заменит Джонни Деппа в роли темного волшебника Геллерта Грин-де-Вальда. Деппу пришлось покинуть проект из‑за скандала с его экс-супругой, обвинившей его в насилии.