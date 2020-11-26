Мадс Миккельсен заменит Джонни Деппа в «Фантастических тварях»

Датский актер Мадс Миккельсен заменит Джонни Деппа в третьей части «Фантастических зверей». Слух об этом появился еще две недели назад, и студия Warner Bros., наконец, подтвердила его, сообщил Deadline.

Миккельсен исполнит роль темного волшебника Геллерта Грин-де-Вальда. Актер приступит к съемкам, вероятно, в ближайшее время, поскольку производство фильма уже находится в разгаре. Часть сцен с Эдди Редмейном и Джудом Лоу уже сняты. Съемки продолжаются на студии Ливсден недалеко от Лондона.

Ранее сообщалось, что кандидатуру Миккельсена мог предложить режиссер Дэвид Йейтс, снявший четыре последних фильма из франшизы «Гарри Поттер» и возглавивший проект «Фантастические твари». Искать замену Деппу пришлось из‑за скандала между американским актером и его экс-супругой.

В начале ноября Депп проиграл суд против британского таблоида The Sun, который утверждал, что актер применял психологическое и физическое насилие к бывшей жене Эмбер Херд. После этого артиста попросили отказаться от роли.

При этом Warner Bros. согласилась выплатить Деппу восьмизначный гонорар, несмотря на то, что актер успел сняться только в одной сцене. Премьеру третьей части «Фантастических зверей» перенесли на лето 2022 года (изначально она должна была выйти в ноябре 2021 года).