Энн Хэтэуэй, Хелен Миррен и Морган Фримен снимутся в сериале «Соло» для Amazon

Amazon Studios выпустят вместе со сценаристом и продюсером криминального сериала «Охотники» Дэвидом Вейлом новый проект — антологию «Соло». В проекте снимутся Морган Фример, Энн Хэтэуэй и Хелен Миррен, сообщил Deadline.

Сериал из семи частей изучит глубокое значение связей между людьми. В каждом эпизоде зрители увидят уникальные истории, каждая из которых покажет, как «даже в самые, казалось бы, изолированные для нас моменты, в самых несопоставимых обстоятельствах, мы все связаны».

В шоу также примут участие Узо Адуба («Оранжевый — хит сезона»), Николь Бехари («Стыд», «Сонная лощина»), Энтони Маки («Мстители», «Видоизмененный углерод»), Дэн Стивенс («Красавица и Чудовище», «Аббатство Даунтон») и Констанс Ву («Безумно богатые азиаты», «Трудности ассимиляции»).

Проект начали разрабатывать в октябре 2020 года. Его предполагают закончить к концу 2021 года. Релиз пройдет в более чем 240 странах через платформу Amazon Prime Video. Режиссерами эпизодов станут Сэм Тейлор-Джонсон, Зак Брафф, Тиффани Джонсон и сам Вейл.

«Я вне себя от восторга, что воплощаю в жизнь „Соло“ вместе с этой группой артистов, которыми я так глубоко восхищаюсь. Я создал сценарий с желанием рассказать истории о связи, надежде и поиске того общего в человечестве, что связывает всех нас», — сказал Вейл.

Также Amazon Studios разработают следующий проект Николь Кидман — англоязычный ремейк норвежского фильма «Надежда». Кроме того, на платформе в феврале выйдут фантастическая драма «Блаженство» Майкла Кэхилла с Оуэном Уилсоном и Сальмой Хайек и криминальная комедия «Аферистка» с Розамунд Пайк.