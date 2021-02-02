перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Энн Хэтэуэй, Хелен Миррен и Морган Фримен снимутся в сериале «Соло» для Amazon 2:03
На «Оскар» за музыку будет претендовать саундтрек мультфильма «Душа». И еще более 130 композиций 1:08
Леди Гага и Тони Беннетт выпустят второй совместный альбом. Он выйдет весной 0:16
На Хохловке начали готовить снос исторических домов. Активисты утверждают, что работы незаконны Вчера в 23:09
Cannibal Corpse/Facebook Cannibal Corpse анонсировали альбом «Violence Unimagined» и представили новую песню
Cannibal Corpse анонсировали альбом «Violence Unimagined» и представили новую песню Вчера в 22:54
Исследование: 40% компаний врут об экологичности продукции Вчера в 22:24
«Стрелка» анонсировала праздничный уик-энд. На нем выступят Денис Рябов и Леонид Липелис Вчера в 21:59
В Испании протестируют четырехдневную рабочую неделю Вчера в 21:45
Петербургский художник придумал российский аналог Lego — конструктор Oleg с автозаком и митингующими Вчера в 21:05
Автор «Тюдоров» и «Викингов» снимет сериал по «Великому Гэтсби»
Автор «Тюдоров» и «Викингов» снимет сериал по «Великому Гэтсби» Вчера в 21:02
На стене в зале Московской филармонии появилась видеопроекция «Свободу политзаключенным!» Вчера в 20:18
Берлинский кинофестиваль объявил жюри. В этом году у него не будет председателя Вчера в 20:18
Мэрилина Мэнсона обвинили в абьюзе, вышел трейлер «Пугала» и другие новости дня Вчера в 20:16 Дайджест
Pussy Riot поддержали политзаключенных в новом клипе «Бесит» Вчера в 19:12
Киру Ярмыш отправили под домашний арест до 23 марта в рамках «санитарного дела» Вчера в 19:06
В сети появился финальный трейлер якутской драмы «Пугало» — триумфатора «Кинотавра» Вчера в 18:39
Mike Mozart/Flickr MGM создаст фильм и книгу о противостоянии пользователей Reddit с Уолл-стрит
MGM создаст фильм и книгу о противостоянии пользователей Reddit с Уолл-стрит Вчера в 18:33
Заседание по делу об отмене условного срока Навальному перенесли в здание Мосгорсуда Вчера в 17:55
Съемки третьего сезона «Пацанов» стартуют в феврале Вчера в 17:50
Американский рэпер Лил Узи Верт имплантирует в лоб розовый бриллиант за 24 млн долларов Вчера в 17:27
Отключить рекламу

Энн Хэтэуэй, Хелен Миррен и Морган Фримен снимутся в сериале «Соло» для Amazon

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:03

Amazon Studios выпустят вместе со сценаристом и продюсером криминального сериала «Охотники» Дэвидом Вейлом новый проект — антологию «Соло». В проекте снимутся Морган Фример, Энн Хэтэуэй и Хелен Миррен, сообщил Deadline.

Сериал из семи частей изучит глубокое значение связей между людьми. В каждом эпизоде зрители увидят уникальные истории, каждая из которых покажет, как «даже в самые, казалось бы, изолированные для нас моменты, в самых несопоставимых обстоятельствах, мы все связаны».

В шоу также примут участие Узо Адуба («Оранжевый — хит сезона»), Николь Бехари («Стыд», «Сонная лощина»), Энтони Маки («Мстители», «Видоизмененный углерод»), Дэн Стивенс («Красавица и Чудовище», «Аббатство Даунтон») и Констанс Ву («Безумно богатые азиаты», «Трудности ассимиляции»).

Проект начали разрабатывать в октябре 2020 года. Его предполагают закончить к концу 2021 года. Релиз пройдет в более чем 240 странах через платформу Amazon Prime Video. Режиссерами эпизодов станут Сэм Тейлор-Джонсон, Зак Брафф, Тиффани Джонсон и сам Вейл.

«Я вне себя от восторга, что воплощаю в жизнь „Соло“ вместе с этой группой артистов, которыми я так глубоко восхищаюсь. Я создал сценарий с желанием рассказать истории о связи, надежде и поиске того общего в человечестве, что связывает всех нас», — сказал Вейл.

Также Amazon Studios разработают следующий проект Николь Кидман — англоязычный ремейк норвежского фильма «Надежда». Кроме того, на платформе в феврале выйдут фантастическая драма «Блаженство» Майкла Кэхилла с Оуэном Уилсоном и Сальмой Хайек и криминальная комедия «Аферистка» с Розамунд Пайк.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Охотник на монстров
Милла Йовович снова сражается с тварями из иного измерениями
рок
«Сплин»
Одни из главных отечественных рок-героев 90-х
триллер
Дьявол в деталях
Еще один «Настоящий детектив»
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
боевик
Небесный огонь
Фильм-катастрофа про китайский вулкан
мелодрама
Рассекая волны
Мелодрама Ларса фон Триера про девушку с золотым сердцем

Другие материалы по темам

Теги
Amazon
Люди
Морган Фримен
Энн Хэтэуэй
Хелен Миррен
Сальма Хайек
Энтони Маки
Дэн Стивенс
Сэм Тейлор-джонсон
Николь Кидман
Майкл Кэхилл
Оуэн Уилсон
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить