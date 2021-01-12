Оуэн Уилсон и Сальма Хайек блуждают между реальностями в трейлере фантастической драмы «Блаженство»

Главные роли в фильме сыграли Оуэн Уилсон и Сальма Хайек . По сюжету, персонаж Уилсона по имени Грег встречает героиню Хайек — таинственную Изабель, и та показывает ему удивительный альтернативный мир, который, по ее словам, более реален, чем привычный.

В трейлере картины пара блуждает между параллельными реальностями. Герою Уилсона предстоит выбрать, остаться в суровом мире, где герой жил прежде и где его ждет взрослая дочь Эмили , или отправиться за новой возлюбленной в незнакомую и прекрасную вселенную.

«Я хотел рассказать историю о хрупкости ума и податливости нашего восприятия. В частности, я хотел сделать фильм, в котором рассматривались бы различные способы видения мира с состраданием и сочувствием, а не с осуждением», — рассказал Кэхилл.

По мнению режиссера, у него получилось сделать фильм «веселым, захватывающим и волнующим». «Блаженство» выйдет 5 февраля на Amazon Prime Video. Кинотеатральный прокат ленты пока не планируется.