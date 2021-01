Николь Кидман снимет англоязычную версию драмы «Надежда» Марии Седаль

Николь Кидман выступит исполнительным продюсером англоязычной версии драмы «Надежда», которую сняла норвежская кинематографистка Мария Седаль. Актриса также сыграет в адаптации главную роль. Об этом сообщил Deadline.

Кидман предстанет в образе женщины, чей брак находится на грани краха, когда она узнает о диагностированной у нее опухоли мозга. В оригинальной картине, отмеченной на Берлинском кинофестивале, эту роль исполнила 47-летняя норвежка Андреа Брайн Ховиг («Птицелов»).

Фильм расскажет о 12 днях Рождества, трудностях семьи с шестью детьми и возможности для супругов вновь обрести любовь в браке. По словам издания, «Надежда» — это «большая сложная смешанная семейная драма».

Реализацией проекта займется компания Amazon Studios — она уже приобрела права на материал. Руководить американской адаптацией драмы будет Эрис Белл, сейчас работающая над сериалом «Экспатрианты». Она станет сценаристом и еще одним исполнительным продюсером ленты.

Также над картиной поработает продюсер Пер Саари, вместе с ним Кидман создала сериалы «Большая маленькая ложь» и «Отыграть назад». Режиссерская позиция в «Надежде» достанется китаянке Лулу Ванг, известной по фильмам «Посмертный» и «Прощание».

Когда ремейк запустится в работу и когда его планируют выпустить, пока неизвестно. Ранее в 2020 году Николь Кидман анонсировала третий сезон «Большой маленькой лжи» и заявила, что появится в экранизации пьесы Эндрю Бовелла «Things I Know to Be True» — это еще один ее продюсерский проект.

Кидман — не единственная голливудская актриса, которая сама продюсирует кинопроекты и занимается американскими адаптациями успешных европейских картин. Осенью Джессика Честейн взялась за ремейк бельгийской драмы «Материнский инстинкт», ее партнершей в фильме станет Энн Хэтэуэй.