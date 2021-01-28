перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Картину Сандро Боттичелли продали на аукционе за 92,2 млн долларов 21:04
Разработчики из Apple больше не смогут бесконтрольно отслеживать действия пользователей 20:31
В России недосчитались 500 тыс. человек, в Польше запретили аборты и другие новости дня 20:31 Дайджест
Николь Кидман снимет англоязычную версию драмы «Надежда» Марии Седаль 20:11
Тима Белорусских выпустил первый клип после ухода с лейбла Kaufman 19:26
Popoff Kitchen откроет сезон ночной вечеринкой в Distric 27 19:17
Несмотря на протесты, Польша окончательно вводит запрет на аборты 18:29
Кафе-бар «Продукты»/«ВКонтакте» В Петербурге закрылся кафе-бар «Продукты»
В Петербурге закрылся кафе-бар «Продукты» 17:50
Население России в 2020 году снизилось более чем на 500 тыс. человек. Это рекорд за 15 лет 17:37
Разработчики Cyberpunk 2077 запретили заниматься сексом с персонажем Киану Ривза 17:24
Оружейные магазины Москвы закроются на ближайшие выходные 17:06
В Мосгордуме предложили тестировать депутатов и чиновников на наркотики 17:00
Facebook перестанет продвигать публикации с политическим содержанием 16:29
Kate Hliznitsova/Unsplash В Ноябрьске родители предложили сыну шампанское на Новый год. Их поставили на учет и оштрафовали
В Ноябрьске родители предложили сыну шампанское на Новый год. Их поставили на учет и оштрафовали 16:27
Миногарова, Федункив и Круглицкий — лица нового телеканала «Суббота!» 16:08
Суд отказался выпустить Навального из «Матросской тишины» 15:36
В Москве пройдет спецпоказ фильма «Снега больше не будет», номинированного на «Оскар» 15:28
В Дубае полицейские выявили убийцу по отпечатку памяти 15:21
Варежки Берни Сандерса помогли собрать на благотворительность 1,8 млн долларов 14:55
Walt Disney Television/Flickr Джаред Лето потерял свой «Оскар». Он не может найти его три года
Джаред Лето потерял свой «Оскар». Он не может найти его три года 14:46
Отключить рекламу

Николь Кидман снимет англоязычную версию драмы «Надежда» Марии Седаль

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:11

Николь Кидман выступит исполнительным продюсером англоязычной версии драмы «Надежда», которую сняла норвежская кинематографистка Мария Седаль. Актриса также сыграет в адаптации главную роль. Об этом сообщил Deadline.

Кидман предстанет в образе женщины, чей брак находится на грани краха, когда она узнает о диагностированной у нее опухоли мозга. В оригинальной картине, отмеченной на Берлинском кинофестивале, эту роль исполнила 47-летняя норвежка Андреа Брайн Ховиг («Птицелов»).

Фильм расскажет о 12 днях Рождества, трудностях семьи с шестью детьми и возможности для супругов вновь обрести любовь в браке. По словам издания, «Надежда» — это «большая сложная смешанная семейная драма».

Реализацией проекта займется компания Amazon Studios — она уже приобрела права на материал. Руководить американской адаптацией драмы будет Эрис Белл, сейчас работающая над сериалом «Экспатрианты». Она станет сценаристом и еще одним исполнительным продюсером ленты.

Также над картиной поработает продюсер Пер Саари, вместе с ним Кидман создала сериалы «Большая маленькая ложь» и «Отыграть назад». Режиссерская позиция в «Надежде» достанется китаянке Лулу Ванг, известной по фильмам «Посмертный» и «Прощание».

Когда ремейк запустится в работу и когда его планируют выпустить, пока неизвестно. Ранее в 2020 году Николь Кидман анонсировала третий сезон «Большой маленькой лжи» и заявила, что появится в экранизации пьесы Эндрю Бовелла «Things I Know to Be True» — это еще один ее продюсерский проект.

Кидман — не единственная голливудская актриса, которая сама продюсирует кинопроекты и занимается американскими адаптациями успешных европейских картин. Осенью Джессика Честейн взялась за ремейк бельгийской драмы «Материнский инстинкт», ее партнершей в фильме станет Энн Хэтэуэй.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Охотник на монстров
Милла Йовович снова сражается с инопланетными тварями
мультфильм
Душа
Новый мультфильм студии Pixar, рассуждающий о смерти и скоротечности жизни, которую не стоит растрачивать впустую
рок
«Сплин»
Одни из главных отечественных рок-героев 90-х
триллер
Дьявол в деталях
Еще один «Настоящий детектив»
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
мелодрама
Рассекая волны
Мелодрама Ларса фон Триера про девушку с золотым сердцем

Другие материалы по темам

Теги
Amazon
Люди
Николь Кидман
Джессика Честейн
Энн Хэтэуэй
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить