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Посмотрите трейлер криминальной комедии «Аферистка» с Розамунд Пайк

Валерия Корниенко
Сегодня в 10:34

На ютьюб-канале Amazon Prime появился первый трейлер криминальной комедии «Аферистка». Главную роль в ней исполнила британская актриса Розамунд Пайк.

Героиня Пайк — аферистка Марла Грейсон, которая пользуется пробелами в законах и превращает свою альтруистическую деятельность в выгодный бизнес. Она назначает себя законной опекуншей пожилых людей, отправляет их в дома престарелых, а все имущество подопечных по-быстрому распродает. И эта схема прекрасно работает, пока Грейсон не натыкается на опасного криминального авторитета.

Вместе с Розамунд Пайк в картине снялись Эйса Гонсалес, Дайэнн Уист, Питер Динклэйдж, Крис Мессина.

«Аферистка» выйдет на Amazon Prime, а также на Netflix 19 февраля 2021 года.

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