Посмотрите трейлер криминальной комедии «Аферистка» с Розамунд Пайк

На ютьюб-канале Amazon Prime появился первый трейлер криминальной комедии «Аферистка». Главную роль в ней исполнила британская актриса Розамунд Пайк.

Героиня Пайк — аферистка Марла Грейсон, которая пользуется пробелами в законах и превращает свою альтруистическую деятельность в выгодный бизнес. Она назначает себя законной опекуншей пожилых людей, отправляет их в дома престарелых, а все имущество подопечных по-быстрому распродает. И эта схема прекрасно работает, пока Грейсон не натыкается на опасного криминального авторитета.