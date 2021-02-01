Американская художница Сара Зе создала работу в виртуальной реальности

Фонд современного искусства Cartier представил бесплатное мобильное приложение Night Vision 20/20 («Ночное видение 20/20»), в котором можно посмотреть виртуальную работу Сары Зе. Она станет дополнением выставки «Night into Day» («Ночь внутри дня») в Париже и погрузит зрителей в мир сновидений художницы.

Приложение позволит «перенестись во вселенную» и прогуляться по красивым садам из фантазий художницы. По задумке создателей, это откроет возможности для личного знакомства с работами Сары Зе в неформальной атмосфере.

«Этот иммерсивный инструмент погружает пользователей в мир ночных снов. Визуальные элементы, состоящие из видео, которые основаны на офлайн-инсталляции Зе, меняют наше восприятие реальности через экран смартфонов», — заявил Fondation Cartier.