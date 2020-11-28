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Третьяковская галерея откроет онлайн-выставку Александра Иванова

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:26

Третьяковская галерея откроет онлайн-выставку работ художника Александра Иванова, известного по своему знаменитому масштабному полотну «Явление Христа народу». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на директора музея Зельфиру Трегулову.

Экспозицию составят библейские эскизы Иванова, а также акварельные эскизы росписи храма, которые так и не были реализованы. Виртуальную версию выставки обещают организовать к Новому году.

Ранее выставку собирались провести онлайн, однако из‑за пандемии коронавируса все федеральные музеи закрылись до 15 января 2021 года. Власти не разрешили открыть даже временные выставки.

До этого виртуальные экскурсии представили Бруклинский музей и Музей Москвы — там открылись экспозиция костюмов из сериалов Netflix и выставка «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда».

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