Бруклинский музей и Netflix проведут онлайн-выставку костюмов из сериалов «Корона» и «Ход королевы»

Netflix и Бруклинский музей проведут онлайн-выставку «Королева и корона: виртуальная выставка костюмов». Об этом пишет Deadline.

На выставке будут представлены костюмы и некоторые предметы реквизита со съемок сериалов «Корона» и «Ход королевы». Посетители смогут, передвигаясь по музею, детально рассмотреть все экспонаты, а также услышать комментарии дизайнеров.

Посетить онлайн-выставку можно с 30 октября по 13 декабря на официальном сайте музея. Вход свободный.