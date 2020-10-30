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Бруклинский музей и Netflix проведут онлайн-выставку костюмов из сериалов «Корона» и «Ход королевы»

Анастасия Цой
Сегодня в 18:40

Netflix и Бруклинский музей проведут онлайн-выставку «Королева и корона: виртуальная выставка костюмов». Об этом пишет Deadline.

На выставке будут представлены костюмы и некоторые предметы реквизита со съемок сериалов «Корона» и «Ход королевы». Посетители смогут, передвигаясь по музею, детально рассмотреть все экспонаты, а также услышать комментарии дизайнеров.

Посетить онлайн-выставку можно с 30 октября по 13 декабря на официальном сайте музея. Вход свободный.

Недавно Netflix показал новый трейлер четвертого сезона «Короны» — сериала, который рассказывает о жизни королевской семьи с момента свадьбы Елизаветы II до настоящего времени. В продолжении появится премьер-министр Маргарет Тэтчер в исполнении Джиллиан Андерсон и юная принцесса Диана в исполнении Эммы Коррин.

Мини-сериал «Ход королевы» с Аней Тейлор-Джой в главной роли рассказывает о талантливой шахматистке в 1960-е годы. Рецензию Станислава Зельвенского можно прочитать здесь.

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