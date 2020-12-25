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«Гараж» оцифровал II Триеннале российского современного искусства. Теперь ее можно посмотреть онлайн

Валерия Корниенко
Сегодня в 12:32

С 25 декабря II Триеннале российского современного искусства можно посмотреть онлайн. «Гараж» вместе с Газпромбанком создал виртуальную панораму выставки и видеоэкскурсию, сообщили «Афише Daily» представители музея.

В онлайн-панораме представлено больше 70 произведений, к каждому из которых прилагается справка о художнике. Панораму сопровождает подкаст, в котором искусствовед и куратор архива «Гаража» Саша Обухова обсуждает с психологом Егором Егоровым художественные и психологические аспекты этих работ.

Посмотреть панораму можно как с мобильного телефона, так и с компьютера. Она доступна здесь.

«Гараж» также запустил двухчастную видеоэкскурсию по II Триеннале, которую проводит старший экскурсовод музея Антон Дворцев. В нее входит обзор выставки и пять коротких интервью с художниками.

В первой серии экскурсии о своих работах проводят Анастасия Кайнеанунг, Икуру Кувадзима и Антон Кушаев. Героями второй серии стали Карина Садреева-Нуриева и Сергей Филатов.

Посетить видеоэкскурсию можно, перейдя по ссылке. Вторая ее часть должна выйти в начале 2021 года.

«Триеннале российского современного искусства, один из флагманских проектов «Гаража», направлен на поддержку российских художников. И сейчас, в ситуации закрытого выставочного пространства, цифровая версия проекта делает триеннале доступной для широкой аудитории по всему миру. Мы смогли это осуществить благодаря партнерству с Газпромбанком, который оценил вклад «Гаража» в культуру в условиях пандемии и принял решение стать партнером институции именно сейчас», — комментирует директор «Гаража» Антон Белов.

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