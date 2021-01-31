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В Москве силовики задержали несколько десятков участников протестной акции

Валерия Корниенко
Сегодня в 13:39

На московской несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального начались массовые задержания, передает РБК. По данным издания, только на Сухаревской площади сотрудники правоохранительных органов задержали несколько десятков человек.

Возле станции метро «Сухаревская» собрались 100–300 человек, передает «Коммерсант». На место были стянуты десятки полицейских. Среди задержанных оказался член СПЧ Николай Сванидзе, который вскоре был отпущен, сообщает РБК.

Всего, по данным «ОВД-инфо», в Москве к 13:25 задержаны 142 человека.

В оценке департамента региональной безопасности Москвы, в митинге принимают участие примерно 300 человек. 200 из них около «Сухаревской» и примерно 100 около «Красных ворот», пишет ТАСС.

В то же время «Сухаревскую» и «Красные ворота» закрыли на вход и выход по требованию полиции. В ТАСС пишут, что собравшиеся возле метро «Красные ворота» люди направились в сторону Комсомольской площади и перекрыли движение транспорта в районе площади трех вокзалов. К 13.10 перекрыт проход со стороны Садового кольца на проспект Сахарова, в сторону станции «Комсомольская», а также часть подходов к площади трех вокзалов.

По данным РБК, часть улиц в центре города перекрыта. Кордоны полиции стоят на Пушкинской площади, Лубянке, Чистых прудах, Трубной площади. Пройти через них можно только предъявив удостоверение с места работы.

Кроме того, из‑за акций в поддержку Алексея Навального в центре закрыли часть магазинов и кафе. До 23.00 запрещена продажа алкоголя и других напитков в стеклянной таре.

23 января в городах России также прошли несанкционированные митинг оппозиции. Только в Москве на них задержали более 600 человек. Во время акций произошли столкновения протестующих и силовиков. 

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