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В ОНК сообщили о более 600 задержанных за участие в протестной акции в Москве

Валерия Корниенко
Сегодня в 20:50

На протестных акциях в Москве, по предварительным данным, задержаны более 600 человек. Об этом сообщил ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников, передает «Интерфакс».

В то же время правозащитники насчитали большее количество задержанных на протестах в столице. РБК со ссылкой на «ОВД-Инфо» пишет, что к 20.23 задержаны 855 человек. По всей стране, по данным организации, задержали 2254 протестующих.

Среди задержанных была жена Навального Юлия, которую позже отпустили, а также юрист Фонда борьбы с коррупцией (находится в статусе «иноагента») Любовь Соболь. Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова сообщала о 15 несовершеннолетних, которых также задержали в центре Москвы.

За день до протестов власти пообещали привлекать к ответственности как самих участников, так и тех, кто публикует соответствующие призывы. Об этом заявляли в столичном МВД, а также предупреждал мэр Москвы Сергей Собянин.

Несанкционированные акции протеста, связанные с арестом Алексея Навального, проходят 23 января по всей России. Оппозиционера задержали 17 января в аэропорту Шереметьево сразу после его прилета из Берлина, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления химическим оружием.

29 января пройдет заседание, на котором рассмотрят вопрос о замене Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Если политика признают виновным в уклонении от контроля ФСИН, он получит 3,5 года лишения свободы за вычетом 10 месяцев, которые уже отбыл под домашним арестом.

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