В Москве на Страстном бульваре произошли столкновения протестующих и ОМОН

На Страстном бульваре в Москве произошли столкновения участников несанкционированного митинга в поддержку Алексея Навального и сотрудников. Об этом сообщает РБК.

Сотрудники правоохранительных органов применили дубинки в отношении демострантов, которые отталкивались от них, выстроившись в шеренгу.