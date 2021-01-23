В Москве на Страстном бульваре произошли столкновения протестующих и ОМОН

На Страстном бульваре в Москве произошли столкновения участников несанкционированного митинга в поддержку Алексея Навального и сотрудников. Об этом сообщает РБК.
Сотрудники правоохранительных органов применили дубинки в отношении демострантов, которые отталкивались от них, выстроившись в шеренгу.
Протестующие также прошли маршем по Цветному бульвару, где судя по видео очевидцев, произошло задымление.
Сегодня, 23 января в центре Москвы начался несогласованный митинг в поддержку Алексея Навального. По данным РБК, еще до ее начала акции были задержаны 40 человек. В частности, уже задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией (находится в статусе «иноагента») Любовь Соболь, а также жену Навального Юлию.
По последним данным, на акции протеста на Пушкинской площади в Москве собрались около 4000 человек.