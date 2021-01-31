перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Москве на площади трех вокзалов произошли столкновения протестующих и силовиков 14:48
Phillip Pessar/Flickr Энн Хэтэуэй и Джаред Лето сыграют в сериале от Apple о крахе компании WeWork
Энн Хэтэуэй и Джаред Лето сыграют в сериале от Apple о крахе компании WeWork 14:45
В Москве силовики задержали несколько десятков участников протестной акции 13:39
В Москве станции метро «Сухаревская» и «Красные ворота» закрыли по требованию полиции 12:50
Джон Красински исполнил несуществующую вступительную песню из сериала «Офис» в «Saturday Night Live» 11:54
Умер гитарист и основатель The Animals Хилтон Валентайн 11:12
В России за сутки выявили 18 359 случаев коронавируса 10:53
Lil Durk/YouTube Lil Durk воссоздал клипы Канье Уэста в видео на трек «Kanye Krazy»
Lil Durk воссоздал клипы Канье Уэста в видео на трек «Kanye Krazy» 10:26
«Российская газета»: фильму ученицы Сокурова отказали в прокатном удостоверении 9:32
System of a Down показывают руины после войны в клипе «Genocidal Humanoidz» 8:55
Объединенная сеть кинотеатров объявила скидки на сеансы 31 января Вчера в 20:47
Трех студентов Астраханского госуниверситета отчислили за участие в митинге Вчера в 20:34
Задержан главред «Медиазоны», ночная жизнь вернулась в Петербург и другие новости дня Вчера в 19:57 Дайджест
Старейший книжный магазин Петербурга может вернуться в Дом Зингера
Старейший книжный магазин Петербурга может вернуться в Дом Зингера Вчера в 18:25
Британская диджей и продюсер Sophie умерла в результате несчастного случая Вчера в 17:11
Мэрия Москвы не будет платить компенсацию магазинам и кафе, которые вынуждены закрыться 31 января Вчера в 16:54
Девушка из Токио в течение 10 лет хранила тело матери в морозилке Вчера в 16:27
Фестиваль Coachella вновь отменили из‑за пандемии Вчера в 16:07
Кадр из фильма «Терминатор» Ученые из США создадут робота-киллера, чтобы проверить, не убьет ли он невинных людей
Ученые из США создадут робота-киллера, чтобы проверить, не убьет ли он невинных людей Вчера в 16:05
Аркадий Ротенберг заявил, что «дворец Путина» на самом деле принадлежит ему Вчера в 15:13
Отключить рекламу

В Москве станции метро «Сухаревская» и «Красные ворота» закрыли по требованию полиции

Валерия Корниенко
Сегодня в 12:50

В Москве по требованию полиции закрыли на вход и выход станции метро «Сухаревская» и «Красные ворота». Об этом сообщили в столичном департамента транспорта.

В сообщении указано, что поезда проезжают эти станции без остановок.

За несколько часов до этого московские власти предупредили, что в день проведения несанкционированных акций протеста, 31 января, возможны «ситуативные закрытия» станций метро по требованию правоохранительных органов.

В Москве, помимо прочего, с 8.00 закрыты семь центральных станций метро: «Александровский сад», «Охотный ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий мост», «Лубянка» и «Китай-город».

По данным РБК, часть улиц в центре города перекрыта. Отряды силовиков стоят на Лубянке, вход на Пушкинскую площадь закрыт. Входы на станции «Чистые пруды» и «Трубная» окружены полицией, там уже начались задержания.

Кроме того, из‑за акций в поддержку Алексея Навального в центре закрыли часть магазинов и кафе. До 23.00 запрещена продажа алкоголя и других напитков в стеклянной таре.

23 января в городах России также прошли несанкционированные митинг оппозиции. Только в Москве на них задержали более 600 человек. Во время акций произошли столкновения протестующих и силовиков. 

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Охотник на монстров
Милла Йовович снова сражается с тварями из иного измерениями
мультфильм
Душа
Новый мультфильм студии Pixar, рассуждающий о смерти и скоротечности жизни, которую не стоит растрачивать впустую
рок
«Сплин»
Одни из главных отечественных рок-героев 90-х
триллер
Дьявол в деталях
Еще один «Настоящий детектив»
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
мелодрама
Рассекая волны
Мелодрама Ларса фон Триера про девушку с золотым сердцем

Другие материалы по темам

Теги
МВД
Правительство Москвы
РБК
Люди
Алексей Навальный
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить