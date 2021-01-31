В Москве станции метро «Сухаревская» и «Красные ворота» закрыли по требованию полиции

В Москве по требованию полиции закрыли на вход и выход станции метро «Сухаревская» и «Красные ворота». Об этом сообщили в столичном департамента транспорта.

В сообщении указано, что поезда проезжают эти станции без остановок.

За несколько часов до этого московские власти предупредили, что в день проведения несанкционированных акций протеста, 31 января, возможны «ситуативные закрытия» станций метро по требованию правоохранительных органов.

В Москве, помимо прочего, с 8.00 закрыты семь центральных станций метро: «Александровский сад», «Охотный ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий мост», «Лубянка» и «Китай-город».

По данным РБК, часть улиц в центре города перекрыта. Отряды силовиков стоят на Лубянке, вход на Пушкинскую площадь закрыт. Входы на станции «Чистые пруды» и «Трубная» окружены полицией, там уже начались задержания.

Кроме того, из‑за акций в поддержку Алексея Навального в центре закрыли часть магазинов и кафе. До 23.00 запрещена продажа алкоголя и других напитков в стеклянной таре.

23 января в городах России также прошли несанкционированные митинг оппозиции. Только в Москве на них задержали более 600 человек. Во время акций произошли столкновения протестующих и силовиков.