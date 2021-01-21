В Совфеде предложили наказывать за треш-стримы сроками до шести лет

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков предложил приравнять треш-стримы к унижению человеческого достоинства и наказывать за них соответственно — штрафами и сроками до шести лет. Об этом передает ТАСС.

Пушков считает, что пункт о треш-стримах нужно внести в статью 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Наказание предлагается разделить на три типа: штрафы от 300 до 600 тыс. рублей, общественные работы от двух до пяти лет или сроки от трех до шести лет. Если речь идет о прямом участии в убийстве, наказание может быть еще строже.

По мнению Пушкова, те стримы, которые содержат насилие, угрозы здоровью или унижения, нужно отделить от других и запретить законодательно. Искать подобные трансляции и блокировать их предлагается интернет-платформам. Все это должно найти отражение в готовящемся законопроекте о противодействии треш-стримам, который парламентарии будут обсуждать с заинтересованными ведомствами.

В Совфеде начали обсуждать запрет треш-стримов после смерти девушки во время трансляции блогера Reeflay (настоящее имя — Стас Решетников). 2 декабря блогер выгнал свою подругу Валентину на мороз почти без одежды. Она провела на улице несколько часов, после чего Решетников затащил ее домой, по всей видимости, уже мертвую.

Reeflay продолжал стрим и прервал его только по просьбе приехавшей полиции. Блогера задержали, суд арестовал его на два месяца. Следователи предъявили Решетникову обвинение по части 4 статьи 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть»). Ему грозит до 15 лет тюрьмы.