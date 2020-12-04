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Стримеру Reeflay, транслировавшему смерть своей подруги, грозит до 15 лет тюрьмы

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:51

Стример Стаc Решетников, известный как Reeflay, задержан в подмосковном городе Раменское после того, как в его прямом эфире умерла девушка. Блогеру грозит до 15 лет тюрьмы. Об этом сообщил Следственный комитет.

30-летнего Решетникова подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки по имени Валентина. По словам судмедэксперта, у нее обнаружили закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные синяки.

Как отмечают в СК, бригада скорой помощи не увидела на теле девушки признаков насильственной смерти. «Однако в прямых эфирах, которые вел мужчина в сети Интернет, многочисленные зрители наблюдали избиение потерпевшей», — написали в сообщении.

Подруга Reeflay Валентина умерла 2 декабря. Девушка провела несколько часов почти без одежды на улице, куда ее выгнал Решетников. После ее смерти Reeflay продолжал стрим и прервал его только по просьбе приехавшей полиции.

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