Стримеру Reeflay, транслировавшему смерть своей подруги, грозит до 15 лет тюрьмы

Стример Стаc Решетников, известный как Reeflay, задержан в подмосковном городе Раменское после того, как в его прямом эфире умерла девушка. Блогеру грозит до 15 лет тюрьмы. Об этом сообщил Следственный комитет.

30-летнего Решетникова подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки по имени Валентина. По словам судмедэксперта, у нее обнаружили закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные синяки.

Как отмечают в СК, бригада скорой помощи не увидела на теле девушки признаков насильственной смерти. «Однако в прямых эфирах, которые вел мужчина в сети Интернет, многочисленные зрители наблюдали избиение потерпевшей», — написали в сообщении.

Подруга Reeflay Валентина умерла 2 декабря. Девушка провела несколько часов почти без одежды на улице, куда ее выгнал Решетников. После ее смерти Reeflay продолжал стрим и прервал его только по просьбе приехавшей полиции.