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В Совфеде предложили запретить стримы с насилием после гибели девушки в эфире блогера Reeflay

Константин Зорниченко
Сегодня в 12:19

В Совете Федерации предложили законодательно запретить стримы, которых демонстрируется насилие над людьми. Об этом сообщает TJ со ссылкой на трансляцию с заседания верхней палаты парламента.

Член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Алексей Пушков привел в пример случай гибели девушки во время стрима блогера Стаса Решетняка, известного как Reeflay. Парламентарий сказал, что можно возбуждать уголовные дела по факту убийства, но это, по его мнению, «неправильная реакция».

«Мы должны ввести такие поправки в законодательство, которые запретят трэш-стримы как таковые. Думаю, это важная тема, потому что пропаганда асоциального, унижающего человеческое достоинство поведения явно не должна иметь место в соцсетях», — сказал Пушков.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поддержала мнение парламентария и поручила комитету по законодательству проработать вопрос. По ее словам, законодатели «запаздывают» с принятием мер, благодаря которым можно было предотвратить возникновение таких ситуаций. Матвиенко попросила доложить о проделанной работе в этом направлении в конце января.

2 декабря во время эфира Решетняка умерла его подруга Валентина. Она провела несколько часов почти без одежды на улице, куда ее выгнал блогер. После ее смерти Reeflay продолжал стрим и прервал его только по просьбе приехавшей полиции. Блогера задержали, и позже суд решил арестовать его на два месяца. Следователи предъявили блогеру Стасу Решетникову обвинение по части 4, статьи 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть). Ему грозит 15 лет тюрьмы.

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