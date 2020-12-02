Стример Reeflay показал смерть подруги в прямом эфире

Стример Стас Решетников, известный как Reeflay, вел очередной прямой эфир и запечатлел на видео смерть своей подруги — Валентины. На кадры также попали приехавшие на вызов медики и полицейские.

По предварительным данным, девушка могла умереть от переохлаждения. Как сообщает телеграм-канал Baza, она пробыла несколько часов почти без одежды на улице, куда ее выгнал Решетников. Соседи сообщили, что видели, как она лежала на земле в снегу, передает Mash.

Сначала стример решил, что его подруга потеряла сознание от холода, но когда попытки привести ее в чувство ни к чему не привели, он позвонил знакомому и попросил вызвать скорую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть девушки.

Все это время — в течение нескольких часов — Решетников просидел на стриме, тело погибшей лежало на диване. Некоторые подписчики предположили, что смерть девушки инсценирована ради хайпа.

В конце стрима на видео появились несколько мужчин в штатском, судя по всему, полицейские. Решетников сказал им, что это он во всем виноват, после чего по просьбе полицейских выключил камеру. По данным Baza, после прямого эфира молодого человека забрали в отделение.

19 октября стример Mellstroy (Андрей Бурим) избил блогера Алену Ефремову в прямом эфире. Инцидент произошел на вечеринке в квартире Бурима в «Москва-Сити», откуда он вел прямую трансляцию. Ефремова села перед камерой со стримером, во время разговора у них произошел конфликт. Молодой человек схватил девушку за шею и несколько раз ударил лицом об стол. Позже на стримера завели уголовное дело.