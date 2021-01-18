Западные страны призвали освободить Навального. В МИД РФ посоветовали им заняться своими проблемами

«Мы с глубокой озабоченностью отмечаем, что задержание — еще одна попытка заставить замолчать Навального и других оппозиционеров, критикующих российские власти. Уверенные в себе политические лидеры не боятся голосов соперников, не применяют насилие в отношении своих политических соперников и не устраивают незаконных арестов», — говорится в заявлении Помпео, опубликованном на сайте Госдепа.

Первыми с требованием немедленного освобождения Навального накануне вечером выступили министры иностранных дел стран Балтии — власти Латвии, Литвы и Эстонии призвали ЕС ввести санкции против России, если оппозиционер не окажется на свободе.

В ответ на пост Салливана официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала иностранных представителей «уважать международное право, не посягать на национальное законодательство суверенных государств и заняться проблемами в вашей собственной стране».

Кроме того, задержание Навального осудили Канада, Германия, Франция, Австрия, Польша и Чехия. По словам дипломатических источников ТАСС в Брюсселе, 18 января эту тему будут обсуждать в Европарламенте, а 25 января — в Совете ЕС.

Алексея Навального задержали на паспортном контроле после прилета в Москву из Берлина. Изначально его рейс должен был прибыть во Внуково, но перед посадкой самолет перенаправили в Шереметьево.

Во ФСИН заявили, что Навальный «с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока» по делу «Ив Роше». Дальнейшую меру пресечения ему определит суд, а до тех пор политик будет находиться под стражей, отметили в ведомстве.

Навальный находился в Берлине с 22 августа. В этот день его, находящегося в коме, привезли в клинику «Шарите» из Омска. Немецкая, французская и шведская лаборатории установили, что политик был отравлен веществом из группы «Новичок». Это же подтвердили специалисты ОЗХО. В России уголовное дело об отравлении возбуждать отказались.