перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Kingkongphoto & www.celebrity-photos.com/Wikimedia Продюсер Фил Спектор умер от коронавируса. Он работал с The Beatles и Тиной Тернер
Продюсер Фил Спектор умер от коронавируса. Он работал с The Beatles и Тиной Тернер 10:00
Западные страны призвали освободить Навального. В МИД РФ посоветовали им заняться своими проблемами 9:47
Навального доставили в отделение полиции в Химках 8:50
Алексея Навального задержали на паспортном контроле Вчера в 21:05
Возвращение Навального, задержания во Внуково и другие новости дня Вчера в 20:22 Дайджест
navalny/Instagram Навальный вернулся в Россию
Навальный вернулся в Россию Вчера в 20:16
Самолет с Навальным свернул от Москвы. Внуково закрыли для посадки Вчера в 19:52
Во Внуково задержали Любовь Соболь, Руслана Шаведдинова и Константина Котова Вчера в 18:33
В Москве задержали или отменили более 40 рейсов Вчера в 18:19
«Ночлежка» собирает термосы для бездомных в Петербурге и Москве Вчера в 17:15
Facebook запретил рекламу оружия и военных аксессуаров на время инаугурации Джо Байдена Вчера в 16:44
Poughkeepsie Journal В Нью-Йорке сгорел Дом Хеллоуина — объект поклонения Церкви Сатаны
В Нью-Йорке сгорел Дом Хеллоуина — объект поклонения Церкви Сатаны Вчера в 15:57
В РФПИ отрицают, что Бразилия отказалась от экстренного использования «Спутника V» Вчера в 15:33
Cream Soda устраивает погром за новогодним столом в клипе «Атомы» Вчера в 15:03
Уфимский фотограф собрал за день более 600 тыс. рублей на оплату долга дворника с инвалидностью Вчера в 14:47
У побережья Турции в Черном море затонул российский сухогруз Вчера в 14:36
Oscopelabs/YouTube Активизм и история System of a Down в трейлере документалки «Truth to Power»
Активизм и история System of a Down в трейлере документалки «Truth to Power» Вчера в 13:51
Лидеры «Большой семерки» впервые за два года встретятся лично. Саммит пройдет в Британии в июне Вчера в 13:36
Baza: встречать Навального во «Внуково» будут более 100 полицейских Вчера в 13:00
Студия Warner Bros. показала тизер своих главных премьер 2021 года Вчера в 12:23
Отключить рекламу

Западные страны призвали освободить Навального. В МИД РФ посоветовали им заняться своими проблемами

Валерия Корниенко
Сегодня в 9:47

США осуждают задержание Алексея Навального и требуют немедленно освободить политика. Об этом заявил глава Госдепартамента США Майк Помпео.

«Мы с глубокой озабоченностью отмечаем, что задержание — еще одна попытка заставить замолчать Навального и других оппозиционеров, критикующих российские власти. Уверенные в себе политические лидеры не боятся голосов соперников, не применяют насилие в отношении своих политических соперников и не устраивают незаконных арестов», — говорится в заявлении Помпео, опубликованном на сайте Госдепа.

Советник избранного президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан также призвал освободить Навального.

В ответ на пост Салливана официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала иностранных представителей «уважать международное право, не посягать на национальное законодательство суверенных государств и заняться проблемами в вашей собственной стране».

Первыми с требованием немедленного освобождения Навального накануне вечером выступили министры иностранных дел стран Балтии — власти Латвии, Литвы и Эстонии призвали ЕС ввести санкции против России, если оппозиционер не окажется на свободе.

Кроме того, задержание Навального осудили Канада, Германия, Франция, Австрия, Польша и Чехия. По словам дипломатических источников ТАСС в Брюсселе, 18 января эту тему будут обсуждать в Европарламенте, а 25 января — в Совете ЕС.

Алексея Навального задержали на паспортном контроле после прилета в Москву из Берлина. Изначально его рейс должен был прибыть во Внуково, но перед посадкой самолет перенаправили в Шереметьево.

Во ФСИН заявили, что Навальный «с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока» по делу «Ив Роше». Дальнейшую меру пресечения ему определит суд, а до тех пор политик будет находиться под стражей, отметили в ведомстве.

Навальный находился в Берлине с 22 августа. В этот день его, находящегося в коме, привезли в клинику «Шарите» из Омска. Немецкая, французская и шведская лаборатории установили, что политик был отравлен веществом из группы «Новичок». Это же подтвердили специалисты ОЗХО. В России уголовное дело об отравлении возбуждать отказались.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Чудо-женщина: 1984
Галь Гадот борется с дикой кошкой и бизнесменом в 80-х
приключение
Последний богатырь: Корень зла
Продолжение успешного отечественного блокбастера про легендарных сказочных героев и злодеев
классика
«Людовико Эйнауди»
Один из первых концертов в Simple Music на «Хлебозаводе» в этом году
приключение
Огонь
Константин Хабенский противостоит огню в новом фильме режиссера «Я худею» Алексея Нужного
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
мультфильм
Семейка Крудс: Новоселье
Доисторическая семейка снова в деле

Другие материалы по темам

Теги
МИД
Госдеп США
ЕС
Европарламент
Совет Европы
Международный аэропорт Внуково
Аэропорт Шереметьево
ФСИН
ОЗХО
Люди
Алексей Навальный
Джозеф Байден
Мария Захарова
Джейк Салливан
Ив Роше
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить