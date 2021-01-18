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Навального доставили в отделение полиции в Химках

Валерия Корниенко
Сегодня в 8:50

Алексей Навальный, который накануне вечером прилетел в Россию и сразу же был задержан, находится во втором отделении полиции управления МВД России по городу Химки, сообщили соратники оппозиционера. Там он провел всю ночь.

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимади уточнил, что к Навальному не пускают его адвокатов. «Меня, защитника с нотариальной доверенностью, к нему не пускают, говорят, он спит. На закон, конечно же, не ссылаются. Подал заявление о допуске», — написал он в твиттере.

Алексея Навального задержали на паспортном контроле после прилета в Москву из Берлина. Изначально его рейс должен был прибыть во Внуково, но перед посадкой его перенаправили в Шереметьево.

Во ФСИН заявили, что Навальный «с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока» по делу «Ив Роше». Дальнейшую меру пресечения ему определит суд, а до тех пор политик будет находиться под стражей, отметили в ведомстве.

Навальный находился в Берлине с 22 августа. В этот день его, находящегося в коме, привезли в клинику «Шарите» из Омска. Немецкая, французская и шведская лаборатории установили, что политик был отравлен веществом из группы «Новичок». Это же подтвердили специалисты ОЗХО. В России уголовное дело об отравлении возбуждать отказались.

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