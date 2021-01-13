Алексей Навальный объявил, что вернется в Россию 17 января

Алексей Навальный анонсировал возвращение в Россию. Политик прилетит из Берлина в Москву рейсом «Победы» 17 января, сообщил он в своем инстаграме.
Алексей Навальный оказался в немецкой клинике «Шарите» 22 августа после того, как ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, и политика доставили в реанимацию местной больницы, где он впал в кому. Через два дня его перевезли в Берлин.
Немецкая, французская и шведская лаборатории показали, что политик был отравлен веществом из группы «Новичок». Это же было подтверждено ОЗХО. Однако в России уголовное дело об отравлении до сих пор не возбуждено.