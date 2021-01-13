Алексей Навальный объявил, что вернется в Россию 17 января

Вопрос «возвращаться или нет» передо мной не стоял никогда. Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в нее в реанимационной коробке, по одной причине: меня пытались убить. Я выжил. И сейчас Путин, отдавший приказ о моем убийстве, верещит на весь свой бункер и велит своим слугам сделать все, чтобы я не вернулся.

Алексей Навальный оказался в немецкой клинике «Шарите» 22 августа после того, как ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, и политика доставили в реанимацию местной больницы, где он впал в кому. Через два дня его перевезли в Берлин.

Немецкая, французская и шведская лаборатории показали, что политик был отравлен веществом из группы «Новичок». Это же было подтверждено ОЗХО. Однако в России уголовное дело об отравлении до сих пор не возбуждено.