перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Ashnikko управляет пиратским кораблем в клипе «Deal with It» 18:09
«Архнадзор» Мосгосстройнадзор разрешил строительство бизнес-центра на Хохловке, несмотря на запрет суда
Мосгосстройнадзор разрешил строительство бизнес-центра на Хохловке, несмотря на запрет суда 17:35
Американец забыл пароль от кошелька с биткоинами на 240 млн долларов. У него осталось две попытки 17:35
Журнал Garage Magazine перестанет выходить в печатном виде 17:05
Дэнни Бойл снимет мини-сериал о Sex Pistols 16:39
ЦРУ рассекретило свои документы об НЛО. Теперь их можно скачать 16:31
Федеральное правительство США впервые с 1953 года казнило женщину 16:15
shvetsa/Unsplash Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян. Правительство пообещало приступить к ней 18 января
Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян. Правительство пообещало приступить к ней 18 января 15:57
Повышение температуры в верхних слоях Мирового океана оказалось рекордным за 50 лет 15:44
TikTok сделает приватными аккаунты пользователей младше 15 лет 15:35
В Москве может быть разрушена среда обитания краснокнижного тритона 15:20
Студенты ЕУСПб выступили против участия режиссера Ильи Хржановского в дискуссии в университете 14:36
Peacock/YouTube «Офис» возглавил топ-15 сериалов по просмотрам на стриминговых сервисах США в 2020 году
«Офис» возглавил топ-15 сериалов по просмотрам на стриминговых сервисах США в 2020 году 14:26
В Южном Судане задержали Илью Варламова и Петра Верзилова 14:06
Посмотрите постпраздничный трейлер фильма «Петровы в гриппе» 13:49
По роману «1984» Джорджа Оруэлла снимут сериал 13:30
Саратовский Роскомнадзор посчитал название города в Мексике нецензурной бранью 11:58
Алексей Навальный объявил, что вернется в Россию 17 января 11:20
scoutejwampler/Twitter На протестах у Капитолия заметили мужчину, похожего на Чака Норриса. Актер заявил, что это был не он
На протестах у Капитолия заметили мужчину, похожего на Чака Норриса. Актер заявил, что это был не он 11:18
В России за сутки выявили 22 850 случаев коронавируса 11:09
Отключить рекламу

Алексей Навальный объявил, что вернется в Россию 17 января

Валерия Корниенко
Сегодня в 11:20

Алексей Навальный анонсировал возвращение в Россию. Политик прилетит из Берлина в Москву рейсом «Победы» 17 января, сообщил он в своем инстаграме.

Вопрос «возвращаться или нет» передо мной не стоял никогда. Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в нее в реанимационной коробке, по одной причине: меня пытались убить. Я выжил. И сейчас Путин, отдавший приказ о моем убийстве, верещит на весь свой бункер и велит своим слугам сделать все, чтобы я не вернулся.
Алексей Навальный
глава Фонда борьбы с коррупцией

Алексей Навальный оказался в немецкой клинике «Шарите» 22 августа после того, как ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, и политика доставили в реанимацию местной больницы, где он впал в кому. Через два дня его перевезли в Берлин.

Немецкая, французская и шведская лаборатории показали, что политик был отравлен веществом из группы «Новичок». Это же было подтверждено ОЗХО. Однако в России уголовное дело об отравлении до сих пор не возбуждено.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Чудо-женщина: 1984
Галь Гадот борется с дикой кошкой и бизнесменом в 80-х
приключение
Последний богатырь: Корень зла
Продолжение успешного отечественного блокбастера про легендарных сказочных героев и злодеев
классика
«Людовико Эйнауди»
Один из первых концертов в Simple Music на «Хлебозаводе» в этом году
приключение
Огонь
Константин Хабенский противостоит огню в новом фильме режиссера «Я худею» Алексея Нужного
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
мультфильм
Семейка Крудс: Новоселье
Доисторическая семейка снова в деле

Другие материалы по темам

Теги
ОЗХО
Люди
Алексей Навальный
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить