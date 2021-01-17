Baza: встречать Навального во «Внуково» будут более 100 полицейских

Сотрудники МВД примут специальные меры в аэропорту «Внуково» ко времени прибытия Алексея Навального в аэропорт. Встречать оппозиционера из Германии, помимо сторонников, будут более 100 полицейских, выяснила Baza.

По данным телеграм-канала, во «Внуково» будут дежурить несколько подразделений полиции. Всех дополнительных сотрудников разделят на три группы — задержания, вытеснения и резерва.

Группа задержания должна оперативно реагировать на все действия встречающих Навального и задерживать любых нарушителей, даже мнимых. Исключение делается только для пожилых — их предписано задерживать в последнюю очередь и обращаться с ними максимально аккуратно.

Группе вытеснения необходимо выдвигаться в места скопления встречающих Навального и разгонять их в разные стороны. Группа резерва, состоящая из 30 сотрудников, должна сидеть и ждать неожиданностей.

По информации Baza, всем полицейским, направленным во «Внуково», рекомендовали взять с собой противогазы. На каждый автобус с правоохранителями выделено по пять защитных щитов. Собирают полицейских в аэропорту с 14.00. После они будут заперты в автобусах до времени прилета оппозиционера, без возможности отлучиться в туалет.

Алексей Навальный прилетит из Берлина в Москву в 19.20 рейсом «Победы». Во ФСИН пообещали предпринять «все действия» по задержанию оппозиционера. Сторонники Навального готовятся встречать его в аэропорту. Журналистам прилет политика снимать запретили.