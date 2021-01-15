Журналистам запретили снимать прилет Навального в Москву

Журналистам запретили снимать прилет Навального в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщило издание «Сота» со ссылкой на пресс-службу Внуково.

По мнению сотрудников аэропорта, съемка является массовым мероприятием, поэтому не может состояться в связи с пандемией коронавируса. При этом пресс-служба обещала предоставить журналистам видео с пассажирами рейса.

«В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, а также обеспечения безопасности пребывания пассажиров и гостей Международного аэропорта Внуково массовые мероприятия, в том числе организация деятельности средств массовой информации на территории аэровокзального комплекса временно не проводятся», — сказали во Внуково.

Оппозиционный политик Алексей Навальный вернется в Россию из Германии, где он проходил лечение после отравления, 17 января. Он прилетит рейсом авиакомпании «Победа».