ФСИН предпримет «все действия» по задержанию Навального

Московское управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) намерено «предпринять все действия» по задержанию Алексея Навального. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Там отмечается, что «осужденный Навальный А.А. систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности, минимум 6 раз не явился на регистрацию». «По каждому нарушению Навальному А.А. выносились официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок лишения свободы», — заявили во ФСИН.

В ведомстве отметили, что не знают фактическое место нахождения осужденного, и 27 ноября 2020 года начали в отношении него розыскные мероприятия. 29 декабря Навальный был объявлен в федеральный розыск.

В январе ФСИН подала иск о замене Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. По мнению ведомства, политик не исполняет возложенные на него обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции, не возвращаясь из Германии после лечения.

Накануне Алексей Навальный анонсировал возвращение в Россию. Он прилетит из Берлина в Москву рейсом «Победы» 17 января. Сторонники политика готовятся встречать его в аэропорту «Внуково».