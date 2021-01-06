Искаженный ботоксом The Weeknd поет для людей в масках в новом клипе «Save Your Tears»

Tha Weeknd экранизировал очередную песню со своего концептуального альбома «After Hours». Видео на трек «Save Your Tears» по задумке продолжает сюжет клипов «Until I Bleed Out», «Snowchild», «Too Late» и «In Your Eyes», символически завершая их.

Каким‑то образом герой Абеля Тесфайе (настоящее имя The Weeknd) остался жив после обезглавливания в «In Your Eyes» и, по всей видимости, перенес неудачную пластическую операцию. Лицо певца искажено ботоксом и шрамами (искусственными, конечно же).

Артист выступает в темном клубе для людей в театральных масках — вероятная отсылка к пандемии COVID-19. Лишь одна из слушательниц не скрывает лица. The Weeknd выводит ее на сцену, вручает пистолет и направляет ствол на свою голову. К счастью, все заканчивается благополучно: из револьвера летят конфетти, пораженные зрители аплодируют.