В клипе Эйбел Макконен Тесфайе (настоящее имя The Weeknd) появляется с разбитым лицом — в таком же виде музыкант предстал на прошедшей церемонии вручения премии American Music Awards. Ролик снял режиссер Мика Бикхем .

Канадский музыкант The Weeknd выпустил новый клип на песню «In Your Eyes», записанную совместно с американским саксофонистом Кенни Джи . Видео появилось на ютьюб-канале певца.

Трек «In Your Eyes» был написан для альбома «After Hours» — он вышел в марте. Тогда же The Weeknd выпустил короткометражный фильм с одноименным названием.

Фильм снят в той же стилистике, что и последние клипы музыканта, в том числе — «Until I Bleed Out», «Snowchild» и предыдущее видео на «In Your Eyes».