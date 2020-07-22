The Weeknd выпустил анимационный клип на сингл «Snowchild»

В видео музыкант путешествует по разным городам — от Торонто до Лос-Анджелеса — и сражается с прекрасными женщинами, превращающимися в пантер. В качестве оружия The Weeknd использует светящиеся кресты.

Канадский музыкант The Weeknd выпустил мультипликационный клип на сингл «Snowchild». Он появился сегодня на ютьюб-канале певца.

Трек «Snowchild» вошел в недавно вышедший альбом The Weeknd «After Hours». На пластинке 14 песен, в том числе выходившие ранее синглы «Blinding Lights», «Heartless» и «After Hours». В записи альбома приняли участие Даниель Лопатин (Oneohtrix Point Never), Metro Boomin и Кевин Паркер из Tame Impala.

В марте The Weeknd выложил короткометражный фильм под названием «After Hours». В видео рэпер уходит с вечернего шоу Джимми Киммела и отправляется бесцельно бродить по улицам Нью-Йорка. Эстетика видео напоминает клип музыканта «Blinding Lights», а в самой короткометражке можно услышать небольшие отрывки треков из предстоящего альбома.

Предыдущий альбом музыканта «My Dear Melancholy,» вышел в марте прошлого года. На нем шесть треков, в том числе два фита с техно-диджеем Gesaffelstein. The Weeknd сыграл самого себя в фильме «Неограненные алмазы» братьев Сафди. Рецензию «Афиши Daily» на картину можно прочитать здесь.