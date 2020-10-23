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The Weeknd выпустил клип на песню «Too Late»

Анастасия Цой
Сегодня в 9:50

The Weeknd представил клип на песню «Too Late», выходившую на альбоме «After Hours».

Клип продолжает сюжетную линию из другого музыкального видео (на песню «In Your Eyes»), в котором музыканту отрубают голову. В новой работе голову находят две девушки и забирают ее к себе в особняк. После этого они обезглавливают другого парня, чтобы с помощью его тела оживить The Weeknd.

Альбом «After Hours» вышел 20 марта. Незадолго до его релиза появился одноименный короткометражный фильм, в котором The Weeknd уходит с вечернего шоу Джимми Киммела и отправляется бесцельно бродить по улицам Нью-Йорка.

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