The Weeknd выпустил клип на песню «Too Late»

The Weeknd представил клип на песню «Too Late», выходившую на альбоме «After Hours».

Клип продолжает сюжетную линию из другого музыкального видео (на песню «In Your Eyes»), в котором музыканту отрубают голову. В новой работе голову находят две девушки и забирают ее к себе в особняк. После этого они обезглавливают другого парня, чтобы с помощью его тела оживить The Weeknd.