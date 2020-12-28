Metacritic назвал худшие фильмы и телешоу 2020 года

Сайт-агрегатор Metacritic опубликовал списки худших фильмов и телешоу 2020 года.

В антирейтинги попадают работы, оценки которых находятся в «красной зоне», и главное условие — должно быть как минимум четыре рецензии от профессиональных критиков. В этом году меньше всего авторы ревью оценили комедии и хорроры.

Худшим фильмом года оказалась комедия «Reality Queen!», которая получила всего 7 баллов из 100. Согласно синопсису, это «пародия на общеамриканскую одержимость славой». На второе место попал ромком «Любовь, свадьбы и прочие катастрофы» от режиссёра «Не шутите с Зоханом» Денниса Дугана. Лента с Джереми Айронсом и Дайан Китон в совокупности получила 11 баллов из 100.

В список самых неудачных полнометражных картин вошли еще 13 работ, среди которых «Выбивая долги» с Шайей ЛаБафом и «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-мл. Фильмы «Птица в клетке. Заражение» и «Вечность между нами» набрали наибольшее количество баллов — по 27.

Телешоу с самым низким рейтингом оказался спешл канала NBC с мюзиклом «Dr. Seuss' The Grinch Musical Live!», получивший 33 балла. Хуже всего критики оценили Мэттью Моррисона, исполнившего главную роль. На второем месте с таким же количеством баллов расположился сериал «В меньшинстве» об обычной семье, где из четверых детей трое — вундеркинды. Он настолько не понравился зрителям и экспертам, что его отменили после первого сезона. То же самое произошло с мультсериалом Netflix «Данк или сквозняк?», получившем оцнеку 35/100.

В антирейтинг попали еще 10 проектов, среди которых «лучшими» оказались «Хелстром» от Hulu и проект от Netflix «Лаборатория Goop», рассказывающий о косметической компании актрисы Гвинет Пэлтроу. Оба шоу получили по 40 баллов.

Ранее The New York Times, IndieWire и Rolling Stone представили свои списки лучших фильмов уходящего года. Все три издания отметили «Дылду» Кантермира Балагова. Картину в свой список также внес Барак Обама.