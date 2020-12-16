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«Дылда» Кантемира Балагова вошла в рейтинги лучших фильмов года по версии Rolling Stone и IndieWire

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:42

Следом за NYT еще два влиятельных американских издания включили драму Кантемира Балагова «Дылда» в списки лучших фильмов 2020 года. Картину отметили Rolling Stone и IndieWire.

Редакторы Rolling Stone поставили ленту на 12-ю строчку рейтинга. По их словам, «Дылда» представляет собой «потрясающее исследование травм войны» и процесса исцеления. Среди других картин, отмеченных изданием — румынский документальный фильм «Коллектив», вестерн «Бакурау» и триллер «Она умрет завтра».

IndieWire включил «Дылду» сразу в несколько рейтингов. Лента оказалась на 6-м месте в списке лучших фильмов и на 2-м месте в перечне самых ярких международных киноработ (она уступила только «Бакурау»). Кроме того, фильм попал в топ-10 лучших режиссерских и операторских достижений года.

Лидерами рейтингов издания также стали «Земля кочевников», «Никогда, редко, иногда, всегда», «Первая корова», «Лаверс-рок», «Думаю, как все закончить», «Мартин Иден», «Манк», «Время», «Молочные зубы», «Девушка, подающая надежды», «Еще по одной», «Виталина Варела», «Минари», «Kajillionaire», «Дик Джонсон мертв» и «Пятеро одной крови».

Ранее ведущие кинокритики The New Work Times Манола Даргис и Энтони Оливер Скотт включили «Дылду» в десятку лучших картин 2020 года. Также в топе оказалась документальная лента Виктора Косаковского «Гунда».

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