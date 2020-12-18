Бывший президент США Барак Обама назвал фильмы и телешоу, которые ему больше всего понравились в 2020 году. Вот его топ-14 фильмов (список шоу можно посмотреть в инстаграме экс-президента):
- «Ма Рейни: Мать блюза», режиссер Джордж С. Вольф;
- «Дылда», режиссер Кантемир Балагов;
- «Бакурау», режиссеры Жулиано Дорнель и Клебер Мендонса Фильо;
- «Душа», режиссеры Пит Доктер и Кемп Пауэрс;
- «Lovers Rock», режиссер Стив Маккуин;
- «Коллектив», режиссер Александр Нанэу;
- «Манк», режиссер Дэвид Финчер;
- «Мартин Иден», режиссер Пьетро Марчелло;
- «Кровные узы», режиссер Томас Безуча;
- «Time», режиссер Гарретт Брэдли;
- «Штат мальчиков», режиссеры Аманда Макбейн и Джесси Мосс;
- «Села и Пики», режиссер Таяриша По;
- «Лагерь калек», режиссеры Джеймс Лебрехт и Николь Ньюнэм.
Ранее в интервью Entertainment Weekly Барак Обама назвал свои любимые сериалы. В список попали «Пацаны», «Хранители», «Лучше звоните Солу» и «Хорошее место».