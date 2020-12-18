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Барак Обама назвал любимые фильмы 2020 года. Среди них — «Дылда» Кантемира Балагова

Семён Гудошников
Сегодня в 19:33

Бывший президент США Барак Обама назвал фильмы и телешоу, которые ему больше всего понравились в 2020 году. Вот его топ-14 фильмов (список шоу можно посмотреть в инстаграме экс-президента):


  • «Ма Рейни: Мать блюза», режиссер Джордж С. Вольф;
  • «Дылда», режиссер Кантемир Балагов;
  • «Бакурау», режиссеры Жулиано Дорнель и Клебер Мендонса Фильо;
  • «Душа», режиссеры Пит Доктер и Кемп Пауэрс;
  • «Lovers Rock», режиссер Стив Маккуин;
  • «Коллектив», режиссер Александр Нанэу;
  • «Манк», режиссер Дэвид Финчер;
  • «Мартин Иден», режиссер Пьетро Марчелло;
  • «Кровные узы», режиссер Томас Безуча;
  • «Time», режиссер Гарретт Брэдли;
  • «Штат мальчиков», режиссеры Аманда Макбейн и Джесси Мосс;
  • «Села и Пики», режиссер Таяриша По;
  • «Лагерь калек», режиссеры Джеймс Лебрехт и Николь Ньюнэм.

Ранее в интервью Entertainment Weekly Барак Обама назвал свои любимые сериалы. В список попали «Пацаны», «Хранители», «Лучше звоните Солу» и «Хорошее место».

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