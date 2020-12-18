Бывший президент США Барак Обама назвал фильмы и телешоу, которые ему больше всего понравились в 2020 году. Вот его топ-14 фильмов (список шоу можно посмотреть в инстаграме экс-президента):

«Ма Рейни: Мать блюза», режиссер Джордж С. Вольф;

«Дылда», режиссер Кантемир Балагов;

«Бакурау», режиссеры Жулиано Дорнель и Клебер Мендонса Фильо;

«Душа», режиссеры Пит Доктер и Кемп Пауэрс;

«Lovers Rock», режиссер Стив Маккуин;

«Коллектив», режиссер Александр Нанэу;

«Манк», режиссер Дэвид Финчер;

«Мартин Иден», режиссер Пьетро Марчелло;

«Кровные узы», режиссер Томас Безуча;

«Time», режиссер Гарретт Брэдли;

«Штат мальчиков», режиссеры Аманда Макбейн и Джесси Мосс;

«Села и Пики», режиссер Таяриша По;

«Лагерь калек», режиссеры Джеймс Лебрехт и Николь Ньюнэм.

Ранее в интервью Entertainment Weekly Барак Обама назвал свои любимые сериалы. В список попали «Пацаны», «Хранители», «Лучше звоните Солу» и «Хорошее место».