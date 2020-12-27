Песков сообщил о планах Путина привиться от коронавируса

Владимир Путин «в обозримой перспективе» объявит о своей вакцинации. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире телеканал «Россия 1», передает РИА «Новости».

Путин сказал, что обязательно пройдет процедуру вакцинации. Позже он сам объявит, что сделал это, отметил пресс-секретарь.

«Он сказал, что будет прививаться, что он принял такое решение и он ждал завершения всех формальностей», — сказал Песков.

15 декабря во всех российских регионах началась вакцинация от COVID-19. Минздрав сообщает, что привились уже 28,5 тыс. россиян. 14 декабря, эффективность российской вакцины снизили до 91,4% по итогам третьей фазы испытаний.

Жители Москвы старше 60 лет смогут привиться от коронавируса с 28 декабря. Записаться на вакцинацию можно на сайте правительства Москвы.