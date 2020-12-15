Во всех регионах России началась вакцинация от коронавируса

Вакцина от коронавируса «Спутник V» доставлена во все российские регионы, в них началась вакцинация. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.

Минздрав сообщает, что привились уже 28,5 тыс. человек.

В конце ноября Центр им. Гамалеи сообщил об эффективности «Спутника V» на более чем 95%, основываясь на данных о 18,7 тыс. добровольцев. Глава центра Александр Гинцбург заявлял о 96%-ной эффективности препарата.

Вчера, 14 декабря, эффективность российской вакцины снизили до 91,4% по итогам третьей фазы испытаний. У некоторых пациентов обнаружили побочные эффекты: боль в месте введения вакцины и гриппоподобный синдром с повышением температуры, слабостью, утомляемостью и головной болью.

Владимир Путин 2 декабря поручил начать вакцинацию от коронавируса. В России на сегодняшний день зарегистрировано две вакцины. По словам президента, в ближайшее время количество выпущенных доз вакцины «Спутник V» достигнет двух миллионов.

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что ситуацию с COVID-19 можно сделать управляемой к ноябрю 2021 года. К тому времени должно быть вакцинировано 70% россиян.

В России за последние сутки выявили 26 689 случаев заражения коронавирусом. Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 2 707 945.