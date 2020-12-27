Пожилые москвичи смогут привиться от коронавируса с 28 декабря

Жители Москвы старше 60 лет смогут привиться от коронавируса с 28 декабря. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

«Минздрав России одобрил возможность прививаться от COVID-19 вакциной «Спутник V» гражданам старшего поколения. С понедельника мы открываем для них запись на вакцинацию. По себе скажу — это реально работает», — написал Собянин.

Мэр уточнил, что пожилые люди находятся в группе риска и переносят инфекцию тяжелее всего. Записаться на вакцинацию можно на сайте правительства Москвы. Прикрепленные к столичной поликлинике могут сделать это по телефону или онлайн, а не прикрепленные — только по телефону.

Минздрав разрешил применять российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» для людей старше 60 лет при массовой вакцинации 26 декабря.

В Российском фонде прямых инвестиций, курирующем создание вакцины, сообщили, что она показала эффективность свыше 90% на людях старше 60 лет.

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